Un hombre que fue detenido por policías municipales luego de ser reportado por escandalizar en la vía pública y aparentemente portar un arma de fuego, fue sentenciado a cuatro años de prisión por un delito federal.

Se trata de Víctor “N”, quien además deberá pagar una multa de nueve mil 384 pesos, luego de que se acreditara su responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Su detención ocurrió en calles de la colonia Insurgentes, en la ciudad de Aguascalientes, donde elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir un reporte ciudadano sobre un individuo que alteraba el orden público y aparentemente se encontraba armado.

Al intervenir, los uniformados localizaron entre sus pertenencias una pistola abastecida con cuatro cartuchos útiles, por lo que procedieron a detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades federales.

A partir del Informe Policial Homologado elaborado por los agentes municipales, el Ministerio Público de la Federación inició la carpeta de investigación correspondiente.

Finalmente, con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), una juez de Control dictó sentencia condenatoria contra Víctor “N”, imponiéndole cuatro años de cárcel y una sanción económica de nueve mil 384 pesos.