Le dan casi siete años de cárcel por portar armas en Asientos

Una condena de seis años y ocho meses de prisión recibió Cruz “N”, quien fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en posesión de tres armas de fuego y 182 envoltorios con metanfetamina, en el municipio de Asientos, Aguascalientes.

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que una jueza de Control lo declarara culpable del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además de la pena de cárcel, deberá pagar una multa de 12 mil 332 pesos.

Su captura ocurrió en la colonia Los Álamos, en la comunidad de Villa Juárez, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia y recibieron un reporte ciudadano sobre un individuo que presuntamente vendía drogas.

Los uniformados comenzaron a buscar al sospechoso y lograron ubicar a Cruz “N”, quien, al percatarse de su presencia, intentó escapar.

Durante una breve persecución, el sujeto arrojó una mochila tipo hielera, pero la maniobra no impidió que fuera detenido.

Al revisar el objeto, los guardias nacionales encontraron tres pistolas con sus respectivos cargadores, cinco cartuchos útiles y 182 envoltorios de plástico que contenían un total de 32.2 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación y presentó las pruebas con las que finalmente obtuvo la sentencia condenatoria.