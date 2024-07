Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – En una etapa importante de «su viaje» por este mundo, en la que celebra 25 años de carrera y 50 de vida, Pablo Montero hace un balance entre lo bueno y lo malo que le ha tocado experimentar y aseguró que, de los errores, aprendió.

El actor y cantante nacido en Torreón, Coahuila, realiza una serie de presentaciones personales con las que celebra su historia en la música ranchera.

Desde Guatemala, donde estuvo este fin de semana, Montero accedió a esta entrevista telefónica en la que afirmó sentirse felizmente realizado con sus logros personales y profesionales.

«Cumplir 25 años se dice fácil, pero lo difícil no es llegar, sino mantenerse», declaró el cantante.

«Como mucha gente, he tenido momentos muy difíciles a nivel personal, que he superado, y a nivel profesional también, pero si no hubiera tenido esos momentos, no hubiera crecido, no hubiera madurado, no estuviera aquí. Creo que los hombres que pasamos por algún problema o tenemos algún tropiezo, crecemos y maduramos más. Los problemas te sirven para ser mejor».

Con sentido del humor, Montero habló de cómo se siente hoy en medio de dos festejos importantes de su vida.

«Hoy en día estoy cojeando», bromeó el cantante, quien días atrás tuvo un percance al bajarse de un caballo en su rancho, lo que le provocó una fracturó en un dedo de su pie derecho, por lo que trae una férula.