Un hombre que caminaba con un machete en cada mano por calles de la comunidad de Pabellón de Hidalgo, en el municipio de Rincón de Romos, terminó detenido por elementos del Mando Coordinado, luego de que no pudiera justificar la posesión de ambas armas.

El individuo fue identificado como Ricardo “N”, de 41 años de edad, quien fue sorprendido por los uniformados cuando realizaban labores de vigilancia en el cruce de las calles 16 de septiembre y 24 de octubre, en la colonia Héctor Hugo.

Los policías detectaron al sujeto mientras sostenía los dos machetes, por lo que detuvieron la marcha de la patrulla para interceptarlo y verificar por qué llevaba dichas armas en la vía pública.

Al ser cuestionado, Ricardo no pudo acreditar para qué utilizaba los machetes, motivo por el cual los oficiales procedieron a detenerlo por la presunta posesión de armas prohibidas.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado junto con los dos machetes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, encargado de determinar su situación jurídica.