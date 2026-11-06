Un hombre de 37 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que fuera reportado por mostrar una actitud agresiva y presuntamente portar un machete en calles de la comunidad 2 de Octubre.

El individuo fue identificado como Juan “N”, a quien los uniformados sorprendieron con un arma blanca de aproximadamente 50 centímetros de longitud, que llevaba fajada en el costado derecho del pantalón.

La intervención ocurrió sobre la calle Marfil, donde los oficiales acudieron tras recibir un reporte vía frecuencia de radio sobre la presencia de un sujeto agresivo que supuestamente andaba armado con un machete.

Al llegar al sitio, los policías localizaron a un individuo que coincidía con las características del reporte y observaron que efectivamente llevaba el arma blanca a la altura de la cintura.

Con apoyo de otra unidad, los elementos municipales se aproximaron, se identificaron y procedieron a detenerlo.

El machete asegurado tenía un mango de plástico negro y medía aproximadamente medio metro de longitud.

Finalmente, Juan fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con el arma asegurada.

Se inició una carpeta de investigación por el presunto delito de portación de arma prohibida, mientras se determina su situación jurídica.