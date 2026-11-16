Un hombre de 39 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes cuando presuntamente arrancaba un medidor de agua de un local comercial en la colonia San Pablo. El sospechoso llevaba otros nueve aparatos en un triciclo rojo estacionado frente al establecimiento.

La captura ocurrió en una plaza comercial ubicada sobre la calle Río Morcinique, esquina con la avenida Ignacio Zaragoza, luego de que ciudadanos reportaron a un individuo que se encontraba desprendiendo medidores de agua de varios negocios.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y localizaron a un sujeto cuyas características coincidían con las proporcionadas en el reporte.

Los uniformados lo sorprendieron mientras desprendía uno de los medidores instalados en un local comercial, por lo que intervinieron para detenerlo.

Al revisar la situación, encontraron frente al negocio un triciclo rojo en el que el individuo transportaba otros nueve medidores de agua de diferentes colores, los cuales también fueron asegurados.

El detenido fue identificado como Marco «N», de 39 años, quien quedó bajo custodia policial por su probable participación en el robo de estos dispositivos.

Finalmente, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados, para determinar su situación jurídica.