Una motocicleta con reporte de robo vigente fue localizada abandonada en calles de la colonia El Calvario, en Jesús María, y posteriormente quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial.

Policías municipales que trabajan bajo el esquema del Mando Coordinado realizaban labores de vigilancia cuando, al circular por el cruce de Arroyo de las Culebras y Ricardo Flores Magón, detectaron una Italika negra con azul, con placas de Aguascalientes, aparentemente abandonada.

Los uniformados detuvieron la marcha para revisar la unidad y consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México. La búsqueda confirmó que sobre la motocicleta pesaba un reporte de robo vigente, por lo que procedieron a asegurarla.

La Italika fue retirada del lugar y trasladada a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno.

La motocicleta permanecerá bajo resguardo hasta que sea entregada a la persona que acredite legalmente su propiedad.