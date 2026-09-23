Un hombre de 30 años fue detenido en la colonia Ejidal, en Jesús María, luego de que presuntamente intentara agredir con un machete a un elemento de la Policía Municipal durante una intervención.

El incidente se registró en el cruce de la calle 15 de septiembre y avenida Constitución, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María, bajo el esquema de Mando Coordinado, detectaron a un sujeto que llevaba un machete de aproximadamente 45 centímetros.

De acuerdo con la información oficial, el individuo golpeaba el pavimento con el arma mientras lanzaba insultos. Al percatarse de la presencia de los uniformados, habría intentado darse a la fuga.

Los policías fueron tras él y lograron darle alcance; sin embargo, en ese momento presuntamente se dirigió hacia uno de los oficiales e intentó atacarlo con el machete. El elemento reaccionó y logró controlar al sujeto, mientras que el arma fue asegurada.

El detenido se identificó como Antonio, de 30 años, quien fue trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia encargada de determinar su situación jurídica.