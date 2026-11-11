Un empleado de una tienda de conveniencia terminó frente a un juez, acusado de presuntamente embolsarse cerca de 53 mil pesos del negocio donde trabajaba, mediante depósitos y transferencias a sus cuentas personales.

El señalado, identificado como Luis “N”, fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado, luego de que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes presentara pruebas sobre su probable participación en los hechos.

El presunto desfalco ocurrió entre las 23:54 horas del sábado 7 de noviembre y las 06:40 horas del domingo 8, cuando el trabajador se encontraba solo en una tienda ubicada sobre la avenida Aguascalientes Norte, en el fraccionamiento Pulgas Pandas.

Durante su turno, el empleado habría aprovechado que tenía acceso a los recursos del establecimiento para realizar diversas operaciones bancarias a cuentas personales, sin autorización para disponer del dinero.

Sin embargo, las operaciones fueron detectadas y Luis “N” terminó detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Tras revisar los elementos presentados por la Fiscalía, un juez calificó de legal su detención y posteriormente determinó vincularlo a proceso.

El imputado deberá presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, tendrá restricciones para salir del territorio autorizado y no podrá acudir a determinados lugares.

Además, se fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.