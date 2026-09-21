Un joven de 27 años fue detenido por policías del Mando Coordinado luego de ser localizado al volante de un vehículo que había sido reportado como robado en el municipio de Jesús María.

El despliegue comenzó tras recibirse, vía frecuencia de radio, el reporte por el robo de una Chevrolet Tornado con placas del Estado de México. Los uniformados acudieron al sitio y se entrevistaron con el afectado, quien proporcionó las características de la unidad.

Con esos datos se puso en marcha un operativo de búsqueda. Minutos después, los oficiales ubicaron sobre la carretera estatal número 10, a la altura de la terracería que conduce al panteón de la colonia Nueva, un vehículo que coincidía con la descripción proporcionada.

La unidad era conducida por Miguel “N”, de 27 años, quien fue detenido por su presunta participación en el delito de robo equiparado.

El joven y la Chevrolet Tornado asegurada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia que determinará su situación jurídica.