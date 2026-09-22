Un cateo realizado en una vivienda del fraccionamiento José López Portillo terminó con la detención de César “N”, quien posteriormente fue vinculado a proceso por su probable intervención en un delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

La diligencia se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2026 por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), quienes ingresaron al domicilio en cumplimiento de una orden previamente autorizada por un juez.

Durante la inspección, los investigadores localizaron a César “N” en una de las recámaras. En ese sitio encontraron una bolsa transparente que contenía una sustancia granulada de color blanco, además de una báscula rectangular conocida como “gramera”.

También fue asegurada una bolsa de plástico transparente que contenía múltiples bolsas pequeñas del mismo material. Los objetos y la sustancia quedaron bajo resguardo para los análisis periciales correspondientes.

Al concluir el cateo, César “N” fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que integró los datos de prueba a la carpeta de investigación.

En audiencia inicial, un Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por su probable intervención en el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio, en su variante de venta.

El imputado permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento. La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.