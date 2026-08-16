Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Leandro Ríos celebrará el 9 de octubre sus 19 años de trayectoria con un concierto de cuatro horas en la Arena Monterrey. El cantante, conocido como “El Penco”, aseguró que está listo para presentar una producción distinta, con invitados cuyos nombres mantuvo en reserva y varias sorpresas para el público.

La jornada comenzará a las 21:15 horas con la actuación de un grupo invitado, mientras Ríos subirá al escenario a las 22:00 horas. El espectáculo concluirá a las 2:00 de la madrugada y su equipo ya tramitó los permisos correspondientes para evitar sanciones por exceder el horario autorizado.

El intérprete explicó que redujo el consumo de alcohol durante sus presentaciones por motivos de salud, para mejorar su condición física y, principalmente, por respeto a sus hijas y seguidores. Aunque continuará brindando con el público, prometió evitar los excesos para terminar el concierto en buenas condiciones. Señaló que un espectáculo prolongado exige preparación vocal y física, ya que acostumbra bailar, correr, saltar y acercarse a sus admiradores.

El aniversario también servirá para presentar Más Aferrado, su producción discográfica más reciente, que incluye colaboraciones con Lupillo Rivera, Pipe Bueno y Caballo Dorado. Ríos busca renovar cada festejo y ofrecer novedades a sus seguidores.