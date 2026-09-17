Un hombre de 31 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal en el fraccionamiento Villa Teresa, luego de que presuntamente le encontraron una bolsa con aproximadamente 18 gramos de una sustancia granulada con características similares al cristal.

La captura ocurrió durante los recorridos de vigilancia implementados como parte del Operativo Pescador. Los uniformados circulaban por avenida Aguascalientes cuando detectaron a un individuo que, al percatarse de la presencia policial, habría asumido una actitud evasiva e intentado retirarse del lugar.

Los agentes fueron tras él y lograron interceptarlo metros adelante. El hombre se identificó como Alejandro N, de 31 años.

Durante la intervención, entre sus pertenencias fue localizada una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulada que, por sus características, parecía tratarse de cristal. El contenido arrojó un peso aproximado de 18 gramos.

Alejandro N fue detenido y trasladado, junto con la sustancia asegurada, ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.