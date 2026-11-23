Con lesiones en distintas partes del cuerpo terminó una mujer que presuntamente fue agredida por su pareja sentimental, quien incluso le habría arrojado varios muebles dentro de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Progreso.

La intervención de elementos de la Policía Municipal se registró tras recibirse un reporte de violencia familiar en una vivienda de la calle Primera Progreso, hasta donde se desplazaron los uniformados.

En el lugar fueron abordados por la afectada, quien relató que había sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de su pareja. Además, señaló que el sujeto aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia ilícita cuando ocurrieron los hechos.

Tras escuchar el testimonio de la mujer, los policías ingresaron al inmueble, donde detuvieron a quien fue identificado como Jaime, de 32 años de edad.

A petición de la afectada, el presunto agresor fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público por hechos posiblemente constitutivos del delito de violencia familiar.