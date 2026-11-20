Francisco de Anda Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) lleva a cabo trabajos de lavado de los cerca de 200 tanques de almacenamiento que operan en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), a fin de sanearlos en su totalidad y ofrecer agua de mayor calidad a los usuarios, informó el titular del organismo, Ismael Jáuregui.

Durante una visita al tanque de Fray Pedro, Jaúregui indicó que el proceso lleva meses y no se detendrá.

«Iniciamos con un proceso para garantizar esa calidad de lavado de tanques (…) que no vamos a frenar hasta que estos 200 tanques estén prácticamente saneados», afirmó el funcionario.

El titular del SIAPA explicó que los tanques tienen capacidades de entre 5 mil y 36 mil metros cúbicos. Sirven para almacenar el flujo y presurizar las líneas, de modo que el agua llegue con presión a las colonias. Señaló que el sistema se alimenta de manantiales, pozos y la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle.

Por su parte, el Gobernador Pablo Lemus Navarro insistió que ya hay dos sistemas de bombeo desde la zona de Las Pintas hacia la Planta Potabilizadora número 1 (PP1), y que el tercero será encendido a principios de diciembre.

Cada bomba aporta 680 litros por segundo. Con los tres sistemas se recuperarían cerca de 2 mil 100 de los 2 mil 500 litros por segundo que se perdieron por el cierre de Las Pintas, explicó el Mandatario estatal.

«A principios de diciembre prácticamente vamos a recuperar ya la cantidad de agua que teníamos previo a la crisis, pero con una extraordinaria calidad», aseguró Lemus.

El titular del Poder Ejecutivo estatal añadió que el mayor caudal permitirá reducir los esquemas de rotación o tandeo y elevar la presión en colonias a las que no llegaba el agua, como Santa Tere y Lagos del Country. También mencionó la colonia Monraz, que se surte de otro tanque cercano, aunque también se beneficiaría.

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