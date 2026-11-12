Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista: Un premio para empezar

Juan Carlos García Agencia Reforma

Las Vegas, Estados Unidos: De los 11 candidatos al Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista de este año, dos de ellos nacieron en Ciudad de México.

De los 11 candidatos al Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista, dos de ellos nacieron en Ciudad de México aunque una se crió en Suecia; uno más es veracruzano y otra es oriunda de Washington, pero de ascendencia mexicana.

Por ende, ellos son los representantes del País en la ceremonia que se efectúa este jueves en la MGM Grand Arena de Las Vegas y donde hay talentos como el primer costarricense aspirante en este rubro o cuatro hijos de famosos. Compiten por el máximo galardón latino de la música en su debut.

SOFÍA MONROY

Nació en CDMX, de madre sueca y padre mexicano, pero cuando tenía 2 años se mudaron a Lulea, norte de Suecia, muy cerca del Círculo Polar Ártico. Regresó a México hace cuatro años para reconectar con sus raíces.

«Quería empezar a cantar en español, compuse en español. Me gustaba el basquetbol, pero las artes era lo que quería hacer y México es una gran fuente de inspiración.

«Extraño a mi familia, que sigue allá, pero es una elección que uno tiene que tomar. Dejar una casa para llegar a otra: es raro tener dos casas y dos culturas», contó Sofía, en entrevista.

Su acercamiento profesional en la industria comenzó a los 15 años al participar en el reality Idol, donde ganó cierta notoriedad y obtuvo el impulso para decidirse por esta carrera.

Su álbum de debut, Morena, fue producto de su exploración artística tanto de su país natal como de la región nórdica donde se formó, y lo promueve con el subsello Veo Sonora en colaboración con Universal Music México. Acaba de sacar el segundo disco: Wo[e]man.

MACARIO MARTÍNEZ

Se hizo internacionalmente famoso por el video viral en que canta «Sueña Lindo, Corazón», que interpreta a bordo de un camión de limpia en las calles de la Ciudad de México, enfundado en su uniforme de trabajo. Eso lo llevó a acumular más de 30 millones de vistas, y lo catapultó hasta estar nominado al Latin Grammy.

«Ha sido un viaje bien bonito, ha sido un camino muy fuerte, pero es el viaje muy bonito de mi música para llevarlo a todos lados, y me siento muy feliz de estar acá. Siento que puedo inspirar a más gente a que impulse sus sueños y a que logre sus metas», platicó Macario, en entrevista.

El músico estudió guitarra, composición y teoría musical clásica en la Escuela de Iniciación Artística Número 3 del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y su álbum de debut fue Lagunas Brillantes de la Memoria, basado en folk rock. Luego vino Si Mañana Ya No Estoy.

Actualmente está en el proceso creativo del siguiente disco, el cual, adelantó, no tendrá nada que ver con el estilo con el que se dio a conocer. Espera, eso sí, seguir haciendo presentaciones en vivo para el 2027.

DELILAH

Cantante y compositora mexico-estadounidense cercana a la música folclórica, habla español desde pequeña aunque creció en su natal Washington, ya que su padre, originario de Pénjamo, Guanajuato, la ha impulsado a no olvidar el idioma.

«Me encanta Guanajuato, las iglesias son muy bonitas, quiero ir a conocer las momias. Mi mamá es de Washington y mi familia está orgullosa de mí.

«Lo que celebro de todo lo que está sucediendo en mi vida es que estoy en una industria donde las mujeres están teniendo cada vez más espacios y lo hacen de una forma muy profesional», afirmó Delilah Rose Cabrera, en entrevista.

La cantautora toca el piano, el violín, la guitarra y la vihuela y tiene canciones como «Todo», «Entre la Maleza» y «Butterfly», que figuran entre las más sonadas de sus creaciones.

ARATH HERCE

Avalado por cantautores como Alejandro Sanz y Leonel García, de Sin Bandera, el nacido en Veracruz llamó la atención por sus canciones de folk, indie rock y elementos alternativos. No sólo compite como Mejor Nuevo Artista, sino que tiene tres nominaciones más.

«Estoy muy sorprendido por todo lo que ha sucedido porque no esperaba nada de una nominación. Este es un camino difícil y he tenido el apoyo de mi familia para esta carrera.

«No sé con cuál pueda ganar, no he pensado en ganar, no quisiera pensar en eso; es un honor estar aquí. Nunca he pensado en la música como competencia», dijo Arath, en entrevista.

Balboa es su debut, de 2021, y Musas en Mi el material que lanzó el año pasado y con el cual obtuvo, además, candidaturas por Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción Cantautor, así como Mejor Canción Pop/Rock por «Me Levanté de la Cama».

LOS OTROS NOMINADOS

-Fabián es hijo del cantautor peruano Gian Marco y hermano de la cantante Nic. Produce, compone y toca guitarra. Se dedica a la balada pop y con su sencillo «Lejos» es el más conocido. Saldrá de gira como abridor de Lagos por algunos países de Latinoamérica.

-Loulu Gilberto es la hija menor del legendario músico brasileño Joao Gilberto, considerado uno de los pioneros del bossa nova y fallecido en el 2019. A ella le gusta la música fusión y hace distintos shows y presentaciones personales tocando varios instrumentos.

-Maye, venezolana, interpreta pop alternativo y es hija del compositor Fernando Osorio. El año pasado lanzó su disco de debut, Música para Abrir el Cielo, el cual incluye «Lento», que grabó con Rawayana.

-Kendall Peña ya es el primer costarricense postulado al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista, y tiene su disco Hotel 506, con el que ha conseguido fans en plataformas digitales y el que más seguidores le ha dado.

-Dora Sanches, compositora, cantante y productora brasileña, estudió en la Facultad de Bellas Artes de Sao Paulo, donde consolidó su gusto por el soul, el jazz y el R&B, con los cuales construyó su material de debut, Seda de Casulo.

-Aria Vega, quizás una de las figuras más populares y mediáticas de los nominados este año, ha conquistado millones de seguidores con su perfil de pop urbano pop. «Chévere» es uno de sus éxitos. Tiene un fandom que la ha hecho estrella de Instagram y TikTok.

-Zeca Veloso es uno de los artistas más conocidos actualmente en el pop brasileño. Es hijo de la actriz Paula Lavigne y el prestigiado Caetano Veloso, quien lo impulsó a cultivar su gusto por la música. Luego de formarse como DJ y desarrollar el pop, lanzó el disco Boas Novas.