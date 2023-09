Arturo Javier Reyes Barba

El conde Hermann Carl von Keyserlingk, embajador ruso en Dresde, fue un gran melómano y conocedor del arte musical; llegó a ser uno de los más fervientes admiradores de Johann Sebastian Bach y, en cierto modo, su protector. Con frecuencia viajaba desde Dresde a Leipzig para verle y oírle tocar. Cuenta su biógrafo Johann NikolausForkel que, en una de esas visitas, el conde le encargó a Bach componer una música placentera que pudiese interpretar su clavecinista Johann GottliebGoldberg en sus ratos de insomnio. Al poco tiempo, éste se hizo alumno de Bach, convirtiéndose en un discípulo extraordinario que pronto adquirió fama gracias a su ahínco, a la habilidad, facilidad y ligereza de sus dedos. Bach escribió para este alumno una obra que denominó «Las Variaciones Goldberg», que fueron escritas cuando era cantor en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig en 1741. Al parecer, el conde las pedía interpretar antes de dormir para conciliar el sueño. Estas variaciones están constituidas con un tema único denominado «Aria», seguida de treinta variaciones que concluyen con un reprise del Aria, a manera de Aria da Capo (Aria al inicio). Lo que articula las variaciones no es el tema melódico del Aria, sino un fondo de disposición armónica, la cual está sujeta a la línea del bajo. Nos queda claro que no fueron escritas como una obra de concierto o de exhibición, sino como una obra eminentemente didáctica. Bach eligió el tema de una zarabanda escrita algunos años antes en el libro de Ana Magdalena (segunda esposa de Bach), a la cual le añadió magistralmente las treinta variaciones. El reconocido magisterio composicional de Bach está vinculado al arte de los antiguos polifonistas y no a la tendencia de la moda del momento, por lo cual hasta sus propios hijos lo consideraban un compositor anticuado, pasado de moda. Las variaciones tampoco fueron compuestas para un uso litúrgico como sus cantatas, oratorios, pasiones o la música de órgano, sino en este caso para el entretenimiento y apreciación de un noble, el cual quedó tan encantado con las variaciones que le regaló al compositor un vaso de oro que contenía cien luises de oro, el equivalente a 500 táleros, casi el sueldo de un año como cantor en la iglesia de Santo Tomás. Dice su biógrafo Johann NikolausForkel.

Las Variaciones Goldberg fueron publicadas en 1741, el mismo año de su composición, por el editor BalthasarSchmid, quien fue amigo del compositor. El rescate de las variaciones, a cargo de la asociación fundada por FelixMendelssohn en la primera mitad del siglo XIX, no significó la incorporación inmediata al repertorio de los grandes pianistas. Permanecieron en resguardo, reverenciadas por musicólogos, compositores y especialistas, alejadas de la audiencia de un público. Habrá que esperar bien entrado el siglo XX para que las Variaciones Goldberg tuviesen su audiencia. Gracias a la iniciativa y tesón de aventajados intérpretes como Wanda Landowska, pionera en el rescate de la ejecución del clavicémbalo, realizó el primer registro fonográfico de esta obra en 1933, o en un jovencísimo Claudio Arrau que, a pesar de su fantástica grabación efectuada en 1942, tardó cuarenta y seis años en ver la luz al editarse. La ascensión definitiva de las variaciones, musicalmente hablando, fue con el debut discográfico del canadiense Glenn Gould en 1955, siendo un éxito sin precedentes que convirtió a esta obra en un objeto de culto que hoy es tanto para los mejores ejecutantes, generación tras generación, como también para una legión de ejecuciones para trío de cuerdas (violín, viola y violonchelo). La primera transcripción para trío de cuerda de la cual se tenga conocimiento es la realizada por DmitrySitkovetsky, efectuándose la grabación en noviembre de 1984.

Creo yo, sin lugar a dudas, que Bach dedicó esta joya musical a los amantes de la buena música, para su entretenimiento y deleite. ¿También así lo creen, apreciables lectores?

