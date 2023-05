La presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Gisell Viramontes Ornelas, señaló que, aunque la inflación en México empieza a ceder, las tasas de interés se mantendrán altas durante este año y también en 2024. Explicó que esta situación se debe más a una cuestión estacional y a la política monetaria que se ha implementado en el país.

La especialista mencionó que, de acuerdo con un estudio del Banco de México, se estima que la tasa de interés al finalizar este año en el país alcanzará un 11.14%, lo cual es preocupante porque podría traducirse en desaceleración económica. «Los consumidores prefieren gastar en momentos en los que las tasas de interés son más bajas, lo que desacelera la economía».

A pesar de ello, indicó que se espera que la economía de México siga creciendo, ya que las expectativas del PIB se ajustan al alza mes con mes. Además, variables como el empleo, la actividad industrial, las exportaciones y el consumo se mantienen estables. Subrayó que, aunque la política restrictiva que ha manejado el Banco de México no ha tenido efectos negativos en la economía, se espera que las alzas en las tasas de interés persistan tanto en México como en otros países.

Asimismo, dijo que la inflación subyacente es la que está presionando de manera importante a la inflación general, y aún no ha cedido como se esperaba. Explicó que la inflación subyacente incluye todos los productos y servicios que se utilizan cotidianamente, como los alimentos y el transporte. Estos no son productos que presenten tanta volatilidad y, aunque están bajando de precio, lo hacen de manera muy lenta. Recordó que, en abril pasado, la tasa de inflación fue del 7.67%, lo que aún es bastante alta.

Ante este escenario, Viramontes Ornelas recomendó a la población intentar moderar en lo posible el consumo, especialmente de bienes que no son tan necesarios, y evitar adquirir créditos que puedan resultar costosos a largo plazo. «Las altas tasas de interés pueden generar una desaceleración económica y, aunque en México no se espera que haya una situación similar en el mediano plazo, es importante estar conscientes de esta situación y actuar de manera responsable con nuestras finanzas personales».