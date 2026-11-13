Dos mujeres originarias de Durango fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes, luego de que les encontraran aproximadamente 24 mil pesos en billetes falsos y dos envoltorios con una sustancia granulada con características del cristal. Presuntamente, pretendían utilizar el dinero apócrifo para realizar compras en establecimientos comerciales.

Las detenidas fueron identificadas como Karla “N”, de 50 años, y Elizabeth “N”, de 74, quienes fueron interceptadas en un centro comercial ubicado en el cruce de las avenidas Convención y Fundición.

La intervención policial ocurrió después de que los uniformados atendieran reportes recibidos a través del 911. Al llegar al lugar, detectaron a las dos mujeres cuando se disponían a abordar un automóvil Kia con placas de Nuevo León. Según el reporte oficial, ambas mostraron una actitud evasiva ante la presencia policial.

Durante una revisión, a Karla le encontraron aproximadamente 15 gramos de aparente cristal, cerca de 12 mil pesos en billetes falsificados, 800 pesos en efectivo auténtico y un comprobante de compra de una tienda de ropa.

Por su parte, Elizabeth llevaba un envoltorio con aproximadamente 18 gramos de la misma sustancia, además de otros 12 mil pesos en billetes presuntamente apócrifos.

Las dos mujeres, el vehículo, la droga asegurada y el dinero falsificado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

Las autoridades exhortaron a los comerciantes que hayan recibido billetes falsos a presentar la denuncia correspondiente.