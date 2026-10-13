Las protestas incomodan a industriales

Las movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y los posibles bloqueos viales podrían afectar la productividad industrial, al generar retrasos logísticos, mayores costos operativos e interrupciones en las cadenas de suministro, advirtió la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Su presidenta estatal, Erika Muñoz Vidrio, llamó a resolver el conflicto mediante el diálogo y la negociación, con respeto a los derechos laborales, pero sin afectar a los derechohabientes, terceros y empresas.

Explicó que las interrupciones viales dificultan el traslado de trabajadores, el abastecimiento de materias primas y la distribución de mercancías, lo que puede ocasionar gastos adicionales de combustible, horas improductivas, almacenamiento extraordinario e incumplimientos con clientes.

Señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen menor capacidad para absorber estos costos, mientras que las manufactureras con inventarios limitados podrían enfrentar interrupciones en sus líneas de producción.

Canacintra pidió garantizar los servicios esenciales del IMSS, especialmente urgencias, hospitalización y atención de riesgos de trabajo, así como evitar bloqueos en corredores logísticos.

También solicitó informar oportunamente sobre la disponibilidad de consultas, citas y trámites médicos, además de fortalecer las negociaciones para reducir las repercusiones del conflicto laboral.