CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que grupos delictivos tengan tomados territorios en Sinaloa y negó un problema de seguridad. Aquí te contamos algunos episodios que han causado polémica.

DETIENE COMANDO A PRENSA

En el corazón del llamado «Triángulo Dorado», zona que el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso llamar «Triángulo de la gente buena», para no estigmatizarla, un retén de hombres armados controla el paso por la zona.

Así fue documentado por periodistas luego que fueron parados por un comando este 27 de mayo.

ASÍ LO DIJO

«No pasa nada, no pasó nada (…) pero no hay ningún problema, no hubo ningún problema afortunadamente».

López Obrador

LA REVELACIÓN SOBRE OVIDIO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que él ordenó personalmente la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, luego que fue detenido por el Ejército en Culiacán el 17 de octubre de 2019.

ASÍ LO DIJO

Nos criticaron mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera, aquí en Culiacán, yo tomé la decisión».

López Obrador

SALUDA A MAMÁ DEL CHAPO

En marzo de 2020, en gira por Badiraguato, López Obrador saludó a la mamá de «El Chapo».

«Te saludo, no te bajes. ya recibí tu carta», le dijo a doña Consuelo, que lo esperaba en una camioneta Ford Lobo 4×4 en el Municipio cuna del narcotráfico sinaloense y al que no entra ni sale nadie sin la autorización del crimen organizado.

ASÍ LO DIJO

«Estoy tranquilo con mi conciencia, mi tribunal es mi conciencia. Me bajé y fui a donde estaba ella a saludarla y ya. ¿Y qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada, nada, nada».

López Obrador

LA DETENCIÓN DE OVIDIO

En octubre de 2019, fuerzas federales liberaron a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, horas después de detenerlo en un operativo sin disparar un solo tiro.

La aprehensión ocurrió en una casa del fraccionamiento Tres Ríos de Culiacán, y desató una ofensiva inusitada del Cártel de Sinaloa con balaceras, bloqueo de carreteras, incendio de autos y camiones, liberación de 27 reos y ataques a las viviendas de las familias de militares.

ASÍ LO DIJO

«Cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo en ese momento. Y dije: no».

López Obrador

¿ABRAZOS, NO BALAZOS?

Diversos hechos violentos han ocurrido en lo que va de mayo en Sinaloa.

