Adelantarán 4 meses de pensión para los adultos mayores a partir del 1º de julio, anunció el delegado estatal de Programas para el Desarrollo, Aldo Ruiz Sánchez, quien comentó que es parte de las medidas implementadas por el Gobierno Federal a fin de no exponer a este importante sector de la población ante la contingencia por el COVID-19.

El representante del Gobierno Federal en Aguascalientes confirmó que el próximo pago del programa de “68 años y Más”, contemplará el monto de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. “Al igual que ocurrió en marzo pasado en que se pagaron dos bimestres, estamos viendo que vamos a adelantar otros cuatro meses de pago a partir de julio a los adultos mayores por esta contingencia y protegerlos, porque son un sector vulnerable ante esta pandemia”.

Ruiz Sánchez recordó que en Aguascalientes el padrón de beneficiarios de este programa asciende a 86 mil adultos mayores que cada bimestre reciben su pensión por parte del Gobierno Federal a través de la delegación de la Secretaría del Bienestar con una derrama económica de 385 millones de pesos en el estado.

Apuntó que en el caso de aquellas personas de la tercera edad que no reciben su pago a través de tarjeta de débito, se implementará de nueva cuenta el Operativo a través del cual los servidores de la Nación acudirán casa por casa a entregar los apoyos, a fin de no poner en riesgo la salud de los beneficiarios ante la pandemia. “Estamos para trabajar para que ante esta contingencia, que esperemos pase pronto, ellos no se arriesguen y que también tengan su ingreso. Mucha gente vive al día y tiene que salir a buscar el pan, y esto es para que sigan con los protocolos de sanidad y para eso cuentan con nosotros”.

Asimismo, enfatizó que el pago adelantado de los dos bimestres también aplicará para las personas con discapacidad, cuyo programa en Aguascalientes cuenta con un padrón de cerca de 10 mil beneficiarios, el cual también es un sector muy vulnerable ante la pandemia.