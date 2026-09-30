El precio del pan podría registrar ajustes hacia finales de este año o durante el arranque de 2027, ante el incremento previsto en el costo de la harina y la presión que representan otras materias primas, advirtió César Salado, presidente del Grupo de Industriales de la Panificación en Aguascalientes.

Y es que los panaderos ya recibieron el aviso de otro incremento en el precio de la harina, que comenzará a reflejarse en sus costos durante octubre. Explicó que durante septiembre se recomendó a los establecimientos realizar pedidos suficientes para estabilizar temporalmente sus gastos, pero el próximo mes el insumo llegará con un precio mayor.

En tanto, analizan alternativas con proveedores para reducir costos en otros rubros y evitar que el aumento se traslade de inmediato al consumidor.

También deberán evaluar el impacto de los cambios fiscales contemplados para 2027 y determinar si será necesario realizar ajustes para cubrir los gastos operativos y la nómina.

Los incrementos en las materias primas están relacionados con factores internacionales, como el precio del trigo y de los fertilizantes, además de conflictos que han afectado las cadenas de suministro.

Precisó que, de concretarse un aumento en el precio del pan, todavía no existe un porcentaje definido, pues dependerá de cada producto y de los costos de cada establecimiento.

Actualmente, el precio promedio del pan en Aguascalientes se ubica entre 10 y 11 pesos, aunque existen productos de mayor elaboración o que utilizan materias primas más costosas y alcanzan precios superiores.