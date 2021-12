RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

Estamos llegando al final de este año. Faltan 9 días para que fenezca el 2021. Y hoy no puedo decir que qué rápido pasó el año. No, al contrario, con esta pandemia la vida ha pasado más lentamente. La incertidumbre que vivimos a diario por el temor de contraer la enfermedad, a pesar de estar vacunados, es persistente. Y peor ahora que ya hubo otras variantes del COVID-19, más contagiosos, lo cual generó una desazón pues se pensaba que con la vacuna el peligro había disminuido y tan era así que solo bastaba ver cómo la población ya se había volcado a hacer su vida normal. Los centros comerciales, los tianguis, los cines, los clubes deportivos, las plazas públicas, los restaurantes y bares, así como los salones de fiestas estaban a su máxima capacidad. El uso del cubrebocas estaba quedando en el olvido para miles y miles de ciudadanos. Se pensaba que la vuelta a la vida normal era ya un hecho. Pero no. Hoy está de nuevo crítica la situación y para corroborarlo sólo es cuestión de ver la recomendación que hizo el lunes pasado la Organización Mundial de la Salud: Que ante la escalada del Ómicron en el mundo se deberían de cancelar los festejos navideños, ya que hay evidencias de que, independientemente de que se esté vacunado o se haya pasado la enfermedad, la reinfección de Ómicron es probable. “Es preferible celebrar la vida mañana que celebrar hoy y estar de luto mañana”, dijo Tedros Adhanom, director general de la OMS. Y es que esta nueva variante está propagándose y arrasando por todo el mundo.

Le comento lo anterior porque durante este año de encierro constante he aprovechado para leer y leer. Costumbre que heredé de mi padre que fue un lector toda la vida.

Hoy le comentaré sobre algunas de las novedades editoriales, que gracias a Amazon pude adquirir sin ningún problema, y que por ello tuve oportunidad de leer. Empezamos: Hace dos meses leí un libro muy interesante cuyo título es: “El Yo prohibido”, del periodista Elías Chávez, que en su obra nos dice que la llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los datos, la interrogante constante. Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar 100 veces antes de informar, esos son los verbos capitales de la profesión más arriesgada y más apasionante del mundo. Y es que el periodismo es un oficio que practican individuos indivisibles, cargados de subjetividad, hechos de carne y hueso. Elías Chávez habla de el “chayote”, como símbolo de la perversa relación entre prensa y gobiernos dinosáuricos y menciona que las dádivas, embutes, sinecuras, coimas y concesiones a lo grande, las que no tienen apodo se reservan para el poder para los empresarios de los medios y no para la base reporteril que mal sobrevive, casi heroicamente, con ingresos siempre mezquinos en un oficio al que, pese a todo, se exige ética responsable y fundamental. Sin duda es un libro interesante en el que el autor narra múltiples anécdotasy experiencias con los grandes políticos mexicanos. Interesante el libro de Elías Chávez que ha sido reportero de Excélsior, El Universal y Proceso.

En el mes de julio vi en el periódico Reforma, unos comentarios sobre el libro de Barack Obama, cuyo título era “Una Tierra Prometida”, el cual es la biografía de este gran ex presidente de los E.U. Y le comenté a Araceli, mi mujer, que ese libro debía ser muy interesante. Ella no me dijo nada, sólo escuchó mi comentario. Y mi sorpresa fue cuando el día de mi cumpleaños, el día 7 de ese mismo mes, ¡me lo regaló! Araceli lo encargó por Amazon y llegó justo un día antes. Tremendo regalo. El libro consta de 858 páginas, que se van como agua. En este libro Barack Obama nos cuenta la historia de su inaudita trayectoria: cómo un joven en busca de su identidad se convirtió en el líder del mundo occidental, al tiempo que describe con mucho detalle tanto su formación política como los momentos cruciales del primer mandato de su histórica presidencia, una época de grandes conmociones y profundos cambios.

Obama nos acompaña en un viaje increíble que abarca desde sus más tempranas aspiraciones en el mundo de la política hasta la emotiva noche del 4 de noviembre de 2008 cuando fue elegido el presidente número 44 de Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer afroamericano en ocupar el cargo más alto de la nación.

Sin duda un libro extraordinario con una prosa exquisita, que captura y contagia la poderosa convicción de Barack Obama en torno a la idea de democracia, la cual nos dice no es un don del cielo, sino un espacio basado en la empatía y la comprensión mutua, que construimos entre todos, a diario. Sin duda un excelente e ilustrador libro. Barack ya anunció que sacará el segundo tomo.

Otro libro muy interesante es el que acaba de publicar Roger Bartra, titulado “Regreso a la Jaula”, El fracaso de López Obrador. En su obra Bartra nos dice que en México están volviendo a soplar con fuerza los viejos vientos del nacionalismo autoritario. Y que su objetivo consiste en incitar la reflexión sobre el régimen populista, no sólo para entenderlo mejor, sino también para contribuir a frenar el autoritarismo y los estrago que está desencadenando. Y menciona que su pesimismo lo inclina a suponer que el cuadro crítico que presenta durará mucho tiempo. Es un libro que habla sin pelos en la lengua de la realidad política que está viviendo México. Muy recomendable para normar criterio.

A mediados de noviembre y a principios de diciembre, aparecieron dos libros que llamaron la atención sobremanera a toda la población mexicana. El primer libro llamado “Emma y las otras señoras del narco”, de la reconocida escritora Anabel Hernández, que ya ha publicado otros libros del mismo tema del narcotráfico en México que han sido Best Sellers y que han levantado infinidad de comentarios. Este nuevo libro llama la atención, pero morbosamente pues en él desfilan personajes como la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, así como otras parejas de importantes narcotraficantes, como las esposas de Caro Quintero y La Barbie. También narra historias de las famosas de otros tiempos, como Marcela Rubiales, hija de Paco Malgesto y Flor Silvestre, o como Lucha Villa. También habla de artistas que actualmente están en el candelero nacional como Galilea Montijo, Alicia Machado, Ninel Conde, etc.

Con gran rigor investigativo y por medio de entrevistas con testigos de los hechos, la autora nos lleva a reuniones familiares, fiestas y alcobas de diversos narcotraficantes donde ocurren las historias de amor, compra y venta de placer. Anabel nos narra un mundo que hasta ahora era desconocido.

El espacio se termina y ya sólo le comentaré el último libro que adquirí hace 8 días: “El último Rey”, que es la biografía no autorizada del recientemente fallecido Vicente Fernández. El libro lo escribió la argentina Olga Wornat, que también ya había publicado otros libros “muy fuertes” en donde se metió a fondo a investigar acuciosamente la impunidad, escándalos y negocios ilícitos de Martha Sahagún de Fox. Y ese libro lo escribió cuando la ex primera dama todavía tenía mucho poder. Otro libro de ella es el que llevó por título “Felipe el Oscuro”, en donde narra los secretos, intrigas y traiciones del sexenio de Felipe Calderón.

Este libro sobre Vicente Fernández y su familia nos narra testimonios y revelaciones inéditas; en síntesis, la vida apasionante, dramática, compleja y desmesurada de Vicente Fernández Gómez.

En el tintero se quedan todavía por comentar varios libros más – “García Luna El señor de la Muerte” de Francisco Cruz; “Crítica al poder presidencial” de Enrique Krauze, etc.- Pero por lo pronto sólo me queda desearle, estimado lector, que pase una feliz Navidad en compañía de los suyos, con salud… mucha salud. ¡Felicidades!

