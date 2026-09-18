La brecha salarial entre mujeres y hombres en Aguascalientes alcanza 31.8%, con menores ingresos para las trabajadoras, mientras que la fuerza laboral femenina se concentra principalmente en actividades de menor capacitación, señaló María del Carmen Corchado Reyes, presidenta del Colegio de Economistas, en el marco del Día Internacional de la Igualdad Salarial, que se conmemora cada 18 de septiembre.

La especialista planteó que la discusión sobre la desigualdad en los ingresos debe ir más allá de las condiciones existentes dentro de las empresas, debido a que las mujeres también destinan una mayor cantidad de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Consideró que, cuando hombres y mujeres realizan un trabajo de igual tipo y durante la misma cantidad de horas, deben recibir una remuneración equitativa.

Detalló que las mujeres destinan entre 42 y 46 horas semanales al trabajo en el hogar, mientras que los hombres dedican entre 15 y 16 horas, una diferencia que, a su consideración, también debe ser tomada en cuenta al analizar la desigualdad económica entre ambos géneros. Explicó que las mujeres no solamente participan en el mercado laboral, sino que continúan desempeñando una parte importante de las labores domésticas, entre ellas la administración de los ingresos familiares, la optimización de los recursos y la búsqueda de precios más bajos para atender las necesidades del hogar.

Reconoció que incorporar el trabajo doméstico a las políticas relacionadas con la igualdad salarial puede parecer una propuesta difícil de aplicar, pero indicó que países europeos ya han avanzado en mecanismos para promover una mayor participación de los hombres en las tareas del hogar. Subrayó que este tipo de medidas no deberían depender de la buena voluntad de las personas, sino que deben acompañarse de mecanismos que establezcan responsabilidades claras.