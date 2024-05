Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En un año y medio, suman cuatro las manifestaciones ciudadanas en defensa del INE, la SCJN y, ahora, en apoyo a Xóchitl Gálvez.

LA PRIMERA

La primera «Marea Rosa» se llevó a cabo el domingo 13 de noviembre de 2022, bajo el lema: «El INE no se toca».

Los asistentes marcharon del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución

José Woldenberg, ex presidente del IFE, fue el orador único.

No a la destrucción del INE, no al autoritarismo, sí a la democracia».

300,000 personas participaron, según los organizadores

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México estimó una convocatoria de 12 mil personas.

Más de 50 ciudades de México y el extranjero se unieron a la convocatoria, con el impulso de 51 organizaciones de la sociedad civil.

LA SEGUNDA

El domingo 26 de febrero de 2023 se realizó la segunda concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, para protestar en contra del «Plan B» de la Reforma Electoral.

Los oradores fueron José Ramón Cossío, Ministro en retiro de la Suprema Corte, y Beatriz Pagés, periodista.

Confiamos en ellos (en los Ministros de la SCJN), en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que toman para preservar la vida democrática del País».

En esa ocasión se llenaron la plancha del Zócalo y calles aledañas, pero no se dieron a conocer cifras.

En más de 120 ciudades de México y el extranjero se atendió el llamado.

LA TERCERA

La «Marcha por nuestra democracia» se llevó a cabo el domingo 18 de febrero de 2024.

La cita fue en el Zócalo con la participación de Lorenzo Córdova, ex presidente del INE, como único orador.

Hay quien dice que las instituciones sí se tocan. Claro que sí, claro que sí se tocan: pero sólo si es para mejorarlas. Si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro, si es para eso, claro que no se tocan».

700,000 personas participaron, según los organizadores

De acuerdo con el Gobierno de CDMX, 90 mil personas participaron.

Al menos 200 organizaciones de la sociedad civil contribuyeron y se registró una participación en más de 100 ciudades en México y el extranjero.