Las mascotas son cada vez más tomadas en cuenta por las familias en México y Aguascalientes, son integradas en los altares de muertos y se les recuerda con algún tipo de ofrenda como parte del simbolismo y la tradición del culto a la muerte, así lo destacó la presidenta de la Asociación Amigo Pro Animal, Ana Zavala Enríquez.

La activista comentó que año con año es más frecuente ver en los altares de los hogares, que aparte de estar presente la foto de los abuelos, padres, sobrinos y demás personas de la familia que ya fallecieron, también se incluye la fotografía de su animalito de compañía. “En esta época muchas personas nos mandan fotos de que en el altar de muertos de su casa ya incluyeron a su animalito con su imagen, donde agregan su juguete favorito y demás cosas que le gustaban en vida, lo cual es una señal de que cada vez son más tomados en cuenta como miembros de la familia”.

Destacó que si bien en México y en Aguascalientes no hay cementerios para mascotas y no están permitidos, ello no impide que la cremación se lleve a cabo para tener el recuerdo de su animalito como un miembro más de la familia y que los incluyan en los altares de muertos, para la Asociación Amigos Pro Animal es importante en la labor de concientización que realizan entre la población de que vean a los animales como seres sintientes y que su partida deje un hueco tan grande que quieran brindarle un espacio en su altar, les llena de alegría “porque éstos son los grandes pasos que nos dan luz, esperanza de que tarde o temprano el maltrato animal y el abandono va a disminuir en México”.

Zavala Enríquez enfatizó que esto también forma parte de las tradiciones que los mexicanos tienen por el tema de la muerte, donde incluso los animales siempre están presentes, tal es el caso del perro de la raza Xoloitzcuintle, al cual se le relaciona con su simbolismo de guiar a las personas en el tránsito hacia el más allá, “entonces la verdad los perros sí han estado involucrados en nuestra vida y hoy en día sí están siendo tomados en cuenta”.