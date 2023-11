“LAS MARVEL” (“THE MARVELS”) – CARTELERA

Así como cuando uno en tiempos mozos iba a la tienda de revistas a escoger su lectura geek predilecta -ya saben, aquella que nos arrimara más a un remanso de escapismo momentáneo sin procurar un afán de erudición, tan sólo entretención en la forma de lo que antaño llamábamos “cuentos” o “historietas”-, se dejaba de lado aquella que no tuviera ni una brizna de afinidad con nuestros intereses, ya fuera porque los personajes no llenaban nuestros ojos, su continuidad era un revoltijo o sus aventuras carecían de atractivo. Con los proyectos cinematográficos y televisivos de la compañía Marvel (¡33 ya de ellos!) estamos en un punto en que se puede operar de la misma forma, habiéndose diversificado en contenidos y caracteres al punto de que no todo debe o puede ser consumido a menos que se padezca de la inercia consumista característica de un fan todoterreno. “Las Marvel”, reciente añadidura al tren de producción de la compañía Marvel, es un ejemplo clarísimo al respecto, pues si se tratara de un cómic, no sería contemplado como una opción prioritaria en los estantes, ya que abarca precisamente los tres puntos que expuse previamente y, como cine, tiene todo el relumbre de un producto y no de un esfuerzo narrativo por querer contarnos mediante recursos honestos algo meritorio. Pero su servidor está en el negocio de la apreciación de películas, así que, sin más, metafóricamente tomé la revista y la leí de cabo a rabo, topándome con una experiencia grata, simplista, a veces abatida por el peso de sus propias ambiciones y -lo que no me esperaba- muy bien actuada. La cinta es el caso de un ejercicio en distracción fugaz con nivel de goce finito que no hace daño tanto si se le revisa como si no; supongo que, al igual que muchos filmes de antaño, cuando se manufacturaban bajo estas mismas pretensiones en esos años mozos cuando se iba a la tienda de revistas únicamente a distraerse.

“Las Marvel” conjunta precisamente a quienes en las publicaciones de Marvel llevan ese sobrenombre y a su vez son representadas en diversas pantallas: Carol Danvers (Brie Larson), la Capitana Marvel original quien derrotó al maligno Imperio de la raza extraterrestre Kree recuperando su identidad; Kamala Khan (Iman Vellani), alias Ms. Marvel, una adolescente de ascendencia paquistaní con la habilidad de darle forma física a la luz; y la capitana de vuelo Monica Rambeau (Teyonah Parris), quien también controla la luz pero como fuerza energética. La trama se activa cuando las últimas dos se conectan involuntariamente, al grado de cambiar lugares físicamente cuando usan sus poderes debido a las similitudes y por las alteraciones que provoca la villana en turno, una Kree de nombre Dar-Benn (Zawe Ashton), quien tiene cuentas que ajustar con Danvers. Lo que inicia como un slapstick de acción eroga en una cierta búsqueda dramática por la identidad, el honor y el salvamento de toda una raza (los Skrulls), donde las tres Marvel deberán unir fuerzas, congeniar caracteres y aprender a ser verdaderas heroínas con la ayuda del inefable Nick Fury (Samuel L. Jackson) y una raza de gatos alienígenas llamados Flerken, que son lo más jocoso de la cinta por su omnívoro proceder. La ex podcastera Nia DaCosta (el remake de “Candyman”) demuestra que tiene tablas para la confección de space operas posmodernos, pero lo que aquí le falla es el guion, que no localiza el ritmo adecuado para que todo cuaje como debe, a una villana que termina siendo del montón, incapaz de fortalecer su presencia más allá de una elemental vendetta, y el personaje de Kamala, una traducción mal hecha y, en momentos, encorajinante de lo que se supone es una adolescente entusiasta y con una fijación cultista hacia la Capitana Marvel. Esta cinta anda con mucho cuidado por la cuerda floja de la corrección política, y una que otra majadería tal vez le hubieran beneficiado, pero como conjunto “Las Marvel” se quedan en la cómoda estancia de lo seguro y poco propositivo, pero para como están las cosas, a veces eso basta para desquitar el elevado coste de un boleto a una sala de cine.

“SLY” – NETFLIX

Siguiendo los agigantados pasos de su colega Arnold Schwarzenegger, el otrora ídolo infalible de la acción ochentera, Sylvester Stallone, recurre a Netflix como estrado donde enunciar su historia, logros y alguna que otra introspección. “Sly”, título del proyecto y apodo perenne del intérprete de iconos de la cultura pop estadounidense como “Rambo”, “Cobra” y “Rocky”, no necesariamente ejecuta un desnudo de mente y corazón, pero sí abre algunas puertas de índole emocional sobre su pasado y la relación con su padre, un hombre terrible, ofuscado y frío que marcó al actor, delineando su necesidad por aprobación y adoración. Tal vez éste sea el punto más relevante de un documental que suele virar a la indulgencia y al escaso examen o análisis de los filmes en los que colaboró, lo que hubiera insuflado más vigor y rigor al proceso. La estructura es dinámica, pero sin observaciones profundas de lo que se muestra. Stallone, al realizar un repaso de su filmografía señalando incluso sus debacles más notorias (así es, se atreve a mencionar “¡Para! O Mi Mamá Dispara” en voz alta), les da a sus fans el recorrido nostálgico que desean, sin mayor pretensión que rememorar e informar. La película logra o propone algo más allá de la acostumbrada descripción de hechos y lugares, a diferencia de la opípara miniserie que la compañía de streaming le dedicó a su rival Arnold hace unos meses (y que aparece en el documental más a modo de flaco favor que como genuino contribuyente a la figura de Stallone), demostrando que, aún en este ocaso profesional, Sly siempre estuvo y estará un paso atrás de Schwarzenegger.

