Sobre la carretera estatal No. 43 que conduce al poblado de Palo Alto, municipio de El Llano, se registró el incendio de un vehículo a consecuencia de una falla mecánica.

Los hechos tuvieron lugar ayer aproximadamente a las 14:45 horas, a la altura del kilómetro 18+000, lugar hasta donde acudieron policías preventivos y Bomberos Municipales de El Llano, además de policías estatales.

El vehículo que fue presa de las llamas es un Nissan Tsuru, modelo 1999, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes, que conducía un joven identificado como Carlos, de 25 años.

Esta persona comentó que circulaba en condiciones normales por la carretera estatal No. 43, cuando en determinado momento observó que del cofre salía humo, motivo por el cual detuvo la marcha.

Cuando descendió de la unidad automotriz y apenas se disponía a revisar el motivo, repentinamente el coche comenzó a incendiarse, por lo que ya no pudo hacer nada por evitar que el fuego comenzara a extenderse.

Afortunadamente, en ese momento pasaba por el lugar un camión tipo cisterna marca Ford, color blanco, con placas de circulación de Zacatecas, la cual iba cargada con agua tratada y el chofer apoyó para comenzar a sofocar el fuego.

Instantes después llegaron los policías estatales y policías preventivos, además de Bomberos Municipales de El Llano, quienes concluyeron con los trabajos al sofocar las llamas, aunque no se pudo evitar que el vehículo fuera considerado como pérdida total.