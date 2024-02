Uno de los efectos «secundarios» del inicio de las campañas electorales son los cambios de personal en la administración pública. Lo anterior, evidentemente, por el «destape» de diferentes funcionarios públicos que desean contender por un cargo de elección popular, solicitando sus respectivas renuncias dentro del plazo que marca la normatividad en materia electoral. En el sector educativo a nivel local, lo anterior no es la excepción, toda vez que el pasado jueves, Lorena Martínez, ex titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, presentó su renuncia para contender en las próximas elecciones, quedando en su lugar Luis Enrique Gutiérrez Reynoso. Desafortunadamente, este tipo de cambios en el IEA que emergen a raíz del clima electoral parecen ser tradición, de ahí que vale la pena preguntarnos: ¿es conveniente que se den estos ajustes en materia educativa con cada elección? ¿Estos movimientos son benéficos o perjudiciales para el sector educativo?

Primero, es necesario tomar en cuenta que las instituciones educativas suelen ser el botín político de diversos grupos o partidos en todo el país, evidentemente por lo que implica ganarse el apoyo del magisterio. Las y los docentes, desde el inicio de la etapa de la reconstrucción después de la revolución mexicana (hace aproximadamente cien años), tuvieron un papel muy importante en la edificación del sistema educativo mexicano (aunado a la labor de algunos secretarios de educación, como lo fue Jaime Torres Bodet). Sin embargo, el auge de la influencia magisterial se dio con la llegada de Elba Esther Gordillo como titular del SNTE en los años 90, quien logró capitalizar el voto de las y los docentes a los diferentes partidos en turno, buscando concesiones para sus allegados (particularmente, los líderes de sección) y ampliar su capital político; lo anterior también generó mucha corrupción en el sector educativo, como fue el desfalco del Fondo Nacional para la Aportación de la Educación Básica, en la cual, según la fiscalización de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, de los 22 mil 972 millones de pesos que contemplaba el fondo, detectaron irregularidades sobre el manejo de los recursos destinados a estos fondos para efectuar el pago de los famosos «comisionados» sindicales, así como el pago injustificado de estímulos y la omisión de cobro de ISR, señalando un daño a la cuenta pública de aproximadamente mil 198 millones de pesos aproximadamente. Si bien, a raíz de este tipo de desfalcos se hicieron cambios en materia tributaria (e incluso una reforma fiscal), lo único que sí ha permanecido constante es el interés por las instituciones educativas en nuestro país, por su rentabilidad política y presupuestal.

Otro ejemplo reciente de lo anterior lo podemos ver con la actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien fungió de diciembre de 2020 a agosto de 2022 como secretaria de educación pública. Su renuncia fue para contender por la gubernatura del Edomex y fue duramente cuestionada por dejar «a medias» la reincorporación al sistema presencial (después de la pandemia), la eliminación del programa de Escuelas Tiempo Completo y la crisis educativa derivada del rezago y abandono escolar. Las prioridades de «la maestra» Delfina no eran dirigir, de manera idónea y responsable, la SEP sino prepararse para su campaña, aprovechar su cargo para impulsar su promoción personal y así colocarse nuevamente en los reflectores públicos. Ser la candidata «del sector educativo», a pesar de no haber hecho nada por mejorarlo cuando tuvo la oportunidad. Y como este ejemplo existen otros a lo largo del país, por ejemplo en Sinaloa, la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, quien anunció que pretendía lanzarse por una diputación federal; sin embargo, Gustavo Rojas, director general de Mexicanos Primero en Sinaloa, apuntó, en el portal Revista Espejo, que la gestión de Domínguez Nava se caracterizó por ser conflictiva con diferentes sectores de la sociedad civil, así como también por armonizar las acciones educativas de la entidad con las de la federación (siendo una de las pocas entidades federativas que no se opusieron a la eliminación del programa de Escuelas Tiempo Completo).

Esta intermitencia con los titulares de la SEP y las secretarías locales no permite que la política educativa, nacional y estatal, pueda sostenerse de manera prolongada, por el contrario, sólo beneficia a quienes desean capitalizar el apoyo de los docentes y los integrantes del sistema educativo nacional, o bien, obtener beneficios de la operación de programas educativos. Regresando al tema local, era casi un hecho que Lorena Martínez iba a contender al Senado, verdadero debate era por cuál partido lo iba a hacer. Sin embargo, es triste que personajes del escenario político sigan empleando las instituciones educativas para catapultarse y así fomentar su imagen personal. Necesitamos perfiles que realmente tengan una vocación por la educación y no por su crecimiento político.