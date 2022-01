Pese al anuncio de la Coordinación de Movilidad respecto de que a partir de ayer nuevas unidades YoYoy cubrirían la Ruta 20 con posibilidad de pago electrónico y personal que promoviera e incluso dotara de las tarjetas y recargas para tal efecto, ayer se informó en la Terminal Oriente que si bien camiones nuevos sí hay, los innovadores servicios estarán listos hasta el próximo fin de semana.

En recorrido por la ruta, personal indicó que la tarifa preferencial para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad será sólo con prepago, que se irán estableciendo puntos de recarga en tiendas de conveniencia, abarrotes, ‘cibers’ y hasta papelerías, además de que «en un futuro no muy lejano» personal a bordo de las unidades contará con un dispositivo para recargar las tarjetas, por si alguna persona no tuvo la oportunidad de hacerlo antes o se le acabó el saldo y no se quede sin subir al transporte.

En cuanto al pago exacto a algunas personas las tomó por sorpresa pues desconocían que tenían que contar con los 9.50 exactos, pero al menos esta vez los choferes accedieron a dar el cambio.

Las nuevas unidades cuentan con 3 tableros led, una luz estroboscópica naranja y algunas también tienen racks para transportar.

Al abordar el autobús encontramos asientos tipo «metro» pegados a la pared y un pasillo que facilita el movimiento para cuando se llene la unidad.

Lo que sigue pendiente en los nuevos camiones son la señalización de asientos para personas con discapacidad, asideros en los pasamanos o algún lugar dónde sujetarse, así como el botón de pánico y el procedimiento para que personas con discapacidad o usuarios con bicicletas puedan hacer uso de las unidades, y por supuesto el pago electrónico prometido para ayer.

