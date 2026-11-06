Este fin de semana las Gallas de la UAA volverán a jugar en Aguascalientes como parte de su calendario de la Liga ABE de Baloncesto Universitario.

El equipo femenino de la Universidad Autónoma de Aguascalientes recibirá en el Poliforum Morelos de la UAA al Tec de Monterrey, campus Querétaro y a la Universidad Autónoma de Querétaro este viernes y sábado, respectivamente.

El primer encuentro se celebrará este viernes 6 de noviembre a las 11:30 de la mañana contra el Tec de Querétaro. Este duelo luce bastante complicado ya que las Borregas son las líderes de la división II con una marca invicta de 5-0, pero las Gallas buscarán defender su casa.

El segundo encuentro será este sábado 7 a las 10:00 de la mañana ante Gatos Salvajes de la UAQ; este otro equipo queretano tiene una marca de 2-3, por lo que será un buen duelo para Gallas. Cabe señalar que las aguascalentenses tienen de momento una marca de 2-4 con 4 partidos de visita, por lo que este fin de semana tienen la oportunidad de emparejar la balanza en su casa.