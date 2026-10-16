Este fin de semana, las Gallas de Basquetbol de la UAA tendrán sus primeros dos partidos en casa, correspondientes a la temporada de la Liga ABE de Baloncesto Universitario, por lo que tratarán de llevarse la victoria en ambos compromisos, aprovechando su condición de locales.

La temporada para las Gallas de la UAA comenzó hace un par de semanas, aunque su primera serie fue fuera de casa. El saldo de esta primera gira fue de una derrota y una victoria, un inicio positivo si se toma en cuenta que comenzaron la campaña como visitantes.

Ahora, las Gallas jugarán en Aguascalientes dos partidos bastante importantes, comenzando este viernes 16 de octubre, a las 8:00 de la noche, cuando reciban al equipo femenil de la U de G. El sábado 17 disputarán su segundo encuentro, a las 2:00 de la tarde, ante las Panteras de la Universidad Montrer. Ambos partidos se jugarán en el Poliforum Morelos de la UAA, por lo que se invita a toda la comunidad universitaria y al público en general de Aguascalientes a asistir.

Por su parte, el equipo varonil de Gallos UAA tendrá dos compromisos como visitante, correspondientes a las jornadas 5 y 6 de la División II varonil. El primero será este viernes 16, cuando visiten al Tec de Monterrey, campus Querétaro, a las 3:00 de la tarde; el segundo será ante la Universidad Autónoma de Querétaro, el sábado 17, a las 12:00 horas.

Los Gallos de la UAA tuvieron un inicio de temporada agridulce, pues derrotaron a las Águilas del ITA, pero después cayeron en casa ante Arkansas State. Además, tienen pendiente su partido ante la Universidad Panamericana de Aguascalientes.