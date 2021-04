La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes hace un llamado a ahorrar agua detectando fugas oportunamente, ya que éstas son una fuente silenciosa de desperdicio. Para evitar esa situación recomienda leer el medidor de agua y no abrir ninguna llave durante dos horas. Si luego de ese tiempo la lectura cambia, sí se presenta una fuga.

A propósito, la CCAPAMA pide ver con frecuencia el medidor y revisar la factura del servicio del agua, con el fin de saber cuánto líquido usa. Y proceder a reparar cualquier llave que gotee y asegurarse de cerrar bien las llaves. También informar sobre tuberías rotas al propietario de la casa y a la concesionaria.

Asimismo, es indispensable avanzar en ahorrar agua en la cocina y ello implica dejar correr el líquido de la llave sólo para enjuagar los platos y cerrarla mientras se enjabonan.

De igual modo, se debe evitar que las llaves goteen cuando no se están utilizando. Lavar las frutas y verduras en un recipiente y no bajo la llave abierta. Para descongelar alimentos se puede hacer lo mismo. Utilizar el agua recolectada para regar las plantas. Remojar las ollas y sartenes unos minutos antes de tallarlas para evitar el gasto desproporcionado de agua.

Respecto a los consejos para ahorrar agua en el baño, la CCAPAMA sugiere cerrar la llave mientras se afeitan, se lavan los dientes o se lavan el cabello. Tomar baños cortos, de aproximadamente 5 minutos. Vigilar que el tanque del WC no tenga fugas de agua. Controlar que la cadena se cierre al vaciarse el depósito. Tirar el papel higiénico en el bote de la basura y no en el inodoro. Asimismo, instalar una llave ahorradora en la regadera que reduzca su consumo a la mitad.

Para ahorrar agua en el jardín, la Comisión aconseja regar el pasto y las plantas por la mañana o por la noche, evitando las horas de mayor evaporación del agua. Revisar fugas en llaves, mangueras, bombas de agua. Usar una escoba en lugar de la manguera para limpiar exteriores y barrer hojas. Regar a mano las zonas pequeñas y con aspersores las de mayor tamaño.