Las bacterias presentes en la boca debido a enfermedades como la periodontitis pueden ingresar al torrente sanguíneo y alcanzar órganos como el corazón, los pulmones y los riñones, por lo que una infección de las encías no debe considerarse únicamente un problema de salud bucal, advirtió Italia Marín Bosque, integrante del Colegio de Odontólogos de Aguascalientes.

Explicó que los procesos inflamatorios provocados por las enfermedades periodontales pueden favorecer la presencia de microorganismos en otras partes del organismo y contribuir al desarrollo de complicaciones sistémicas. Señaló que incluso existen estudios en los que se han identificado bacterias de origen bucal en algunos casos de trombosis, lo que refuerza la importancia de atender oportunamente las infecciones de las encías para evitar que avancen.

Indicó que las caries y las enfermedades periodontales son padecimientos frecuentes entre la población. Según la especialista, alrededor del 90% de las personas ha presentado caries o alguna enfermedad de las encías en algún momento de su vida. Ante este panorama, consideró necesario fortalecer la cultura de la prevención mediante una higiene dental adecuada y consultas periódicas con el odontólogo, al menos una vez al año.

Destacó que el cuidado bucal debe comenzar desde la infancia, a partir de la aparición del primer diente, por lo que los padres tienen la responsabilidad de enseñar y supervisar la limpieza dental de sus hijos. Asimismo, recomendó evitar el uso indiscriminado de enjuagues bucales y pastas dentales especializadas, pues algunos productos deben utilizarse bajo indicación del odontólogo para no alterar innecesariamente la flora bacteriana de la boca.

Finalmente, insistió en que la prevención resulta menos costosa y complicada que el tratamiento de enfermedades avanzadas.