Pues los de Morena ya empezaron con las campañas anticipadas para la renovación de las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año. Aunque disfrazaron, por cuestión de la ley electoral, los destapes de quienes serán los candidatos a gobernador, llamándolos “Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”. Al observar lo anterior, no se puede más que decir que los políticos son unos hipócritas que se llenan la boca hablando de lo importante que es respetar la ley, cuando ellos son los primeros que la violan. Y me refiero no solamente a los de la 4T, porque ya también los de la oposición agarraron la misma maña de simular para darle la vuelta a las reglas. Por eso no hay que caer en este ardid de nombrarlos coordinadores de quién sabe qué cosas tan rimbombantes; llamémoslos por su verdadero nombre: son los candidatos a gobernador. ¡Y punto! Y están violando la ley. Eso es lo que le debe quedar claro a toda la gente y que no nos vengan con simulaciones y con marrullerías para darle la vuelta a la ley.

Y el proceso les ha salido bien. En general, los perdedores han aceptado los resultados. No hay indicios de posibles rompimientos hasta el momento; salvo una que otra escaramuza, como la inconformidad de Tatiana Clouthier en Nuevo León, todo parece que quedó bien planchado. Y es lógico, porque Morena es hoy el partido hegemónico de México, el partido dominante. Pero, además, tenemos una oposición muy débil. En este contexto, si eres un perdedor, pues no tienes incentivos para romper e irte con la oposición. Racionalmente, lo que te conviene es tragarte el sapo de que perdiste y buscar, a lo mejor, alguna candidatura alterna, como diputado federal o alcalde, o que te den un huesito en el gobierno y esperar al siguiente ciclo electoral.

No estamos en aquellas épocas, por ejemplo, del PRI, que era hegemónico, pero con una oposición al alza, que es lo que vimos en el año 1998, cuando a Ricardo Monreal no le dieron la candidatura al gobierno de Zacatecas y rompió con este partido para irse con el PRD y ganó con ellos. Hoy, para un perdedor, irse a la oposición es dar un paso al vacío. Hoy no hay mucho incentivo para los perdedores de romper.

La otra opción era irse por el PT o el Verde, y ahí sí creo que entra la operación política de los dos brazos que envió la presidenta para operar esto, que fueron Ariadna Montiel y Citlali Hernández, que creo que cuidaron mucho la negociación con los aliados. Y aquí me parece que el gran ganador de este proceso es el Partido Verde. Se quedó con 4 de las 17 candidaturas: la de Nayarit, la de Baja California Sur, Quintana Roo y, en San Luis Potosí, Morena puso un candidato que ni siquiera estaba registrado, un desconocido. Claro, para no hacerle competencia a la que será la verdadera candidata, que es la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, que no podía lanzarse por Morena por la restricción de la regla del nepotismo.

Me parece muy interesante que, una vez más, es el Verde el que demuestra esta gran capacidad como partido-negocio, que siempre se adhiere y alimenta de los partidos gobernantes. Ya fueron rémoras del PAN, también del PRI y ahora son rémoras de Morena, a quien le han sacado mucho jugo.

El PT, en cambio, parece que se quedó chiflando en la loma. Hace 15 días estaban enojados. Hoy parece que ya se serenaron. Deben de haber llegado a algún tipo de negociación en el tema de candidaturas a la Cámara de Diputados y, además, siempre acaban dándoles más dinero a los centros de desarrollo infantil que dirige la esposa del dirigente de ese partido. Por eso creo que se arreglaron con el PT y quedaron planchados el PT y el Verde. Buena operación de Ariadna Montiel y de Citlali Hernández.

Ganadores también algunos gobernadores que pudieron poner a sus delfines, como es el caso de Campeche, Colima, Michoacán, Sonora y Zacatecas. Y, en ese sentido, se les respeta ese poder local a los gobernadores.

La gran pregunta es si gana la presidenta Sheinbaum en esto. Y creo que sí, y le diré por qué: primero, porque parece que esto salió bien planchado, hasta ahorita. Funcionaron los dos cuadros que mandó para operar políticamente esto. No hay ruptura con los aliados. Respetaron el poder local donde debían respetarlo. Cuidaron mucho dos candidaturas que son importantes para la seguridad nacional, que son la de Sinaloa y la de Guerrero. Y, sobre todo, no le dejaron ni un solo espacio a alguien que no goza de las simpatías de la presidenta, que es el senador Adán Augusto López. Él es el gran perdedor. Sobre todo, esto se ve en la candidatura de Chihuahua, donde pierde la candidata de Adán Augusto, aunque, como premio de consolación, le dieron la candidatura a alcaldesa de Ciudad Juárez.

En Nuevo León lanzaron a una candidata que quedó en cuarto lugar hace cinco años. Por el escándalo aquel de la secta Nxivm y que sigue ahí presente. Por eso, la pregunta es: ¿cómo mandan otra vez a una candidata que quedó en cuarto lugar la otra vez, teniendo buenos posibles candidatos? Lo que queda para la especulación es que hubo una negociación con el gobernador Samuel García, de ponerles otra vez a una candidata testimonial para no competirle y dejarle el campo libre a la esposa del gobernador, que es a la que quiere poner Samuel. Y si a eso le sumamos la posibilidad de que Luis Donaldo Colosio compita por Movimiento Ciudadano en Sonora, lo cual dividiría el voto opositor a Morena en Sonora, podríamos pensar que ahí hubo una alianza táctica entre MC y Morena. MC se quedaría con Nuevo León, Morena se quedaría con Sonora y es un buen negocio para ambos.

Para Morena, las elecciones del año entrante son muy importantes, pues serán la antesala de 2030. Sobre todo porque los gobernadores de Morena que ganen la elección serán, en 2030, los operadores políticos de la elección presidencial de ese año.