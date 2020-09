Al poner a disposición de los padres de familia el teléfono 970-54-55 para ofrecerles información sobre este ciclo escolar 2020-2021, la presidenta estatal de la AEPF, Viridiana Amaya Guerrero, adelantó que un creciente número de paterfamilias se ponen de acuerdo para que la aportación voluntaria suceda hasta el momento de las clases presenciales.

Sin embargo, hasta ahora no existe una postura definitiva por parte de la Asociación Estatal de Padres de Familia, ya que se encuentra a la espera de la decisión de la Asociación Nacional, de la SEP y del Instituto de Educación de Aguascalientes.

En este momento no existe permiso para la celebración de las asambleas de las mesas directivas de padres de familia de las escuelas, y la decisión es que se quedarán los mismos integrantes y las pocas renovaciones se harán de manera gradual, por lo que se trabaja en la logística para hacer esas actualizaciones sin arriesgar la salud de nadie.

En entrevista con El Heraldo, la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia señaló que los papás y las mamás se encuentran actualmente centrados en colaborar en las clases de sus hijos desde el hogar, lo que les ocupa mucho tiempo y por esa razón no hay actividad en las escuelas por parte de las mesas directivas.

Viridiana Amaya Guerrero detalló que se espera que la próxima semana se tenga más claro el panorama en torno a las aportaciones voluntarias, cada vez se habla más de que sucedan hasta que el semáforo se encuentre en verde y los niños regresen presencialmente a las aulas escolares.

Indicó que la postura de los papás es colaborar con las escuelas de sus hijos, pero que eso suceda hasta que los niños y adolescentes vuelvan a los planteles, también hay otros padres que manifiestan su decisión de hacerlo desde ahora para que se hagan las rehabilitaciones competentes en las escuelas.

“No se fijará una postura concreta hasta que la Asociación Nacional de Padres de Familia emita su visión y lo mismo ocurra con el Instituto de Educación respecto a los semáforos verdes y que permitirá el regreso físico a las aulas”, concretó finalmente.