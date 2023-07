El discurso en la carrera presidencial carece de un análisis profundo de las problemáticas del país, según cuestionó Juan Manuel Ávila Hernández, presidente de Coparmex Aguascalientes. El dirigente empresarial afirmó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha abierto procesos preelectorales centrados en «corcholatas» y «destapes», en lugar de abordar las preocupaciones de los ciudadanos.

Señaló que temas fundamentales como la inseguridad, la economía y el campo no están siendo tratados de manera seria, y consideró que la población debe buscar alternativas donde su opinión sea escuchada.

Manifestó la urgencia de discutir aspectos fundamentales como el medio ambiente y la innovación tecnológica en diversos espacios de diálogo, teniendo en cuenta que los propios aspirantes no pueden profundizar en esta agenda que es de interés para la población.

Ávila Hernández indicó que las visitas de los aspirantes presidenciales y la agenda del gobierno federal coinciden en ser una distracción de las problemáticas actuales. Consideró que la ciudadanía debe estar atenta a una agenda pública y a proyectos que aborden la solución de los problemas que nos afectan a todos, para que se hable más de eso y menos de los políticos.

Advirtió que la ciudadanía no debe perder el interés en participar en los procesos electorales, ya que es uno de sus principales recursos para hacerse escuchar, y que la clase política tome conciencia de la influencia que tienen los votantes.

Señaló que existen múltiples opiniones de las personas a través de las redes sociales sobre la vida política del país, aunque esto no se refleje en la participación electoral, que es necesaria para tener un impacto en la agenda que sí afecta la vida diaria de las familias.