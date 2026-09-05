Las compras también entran por los sentidos

Casi el 95% de las decisiones de compra pueden producirse de manera inconsciente, según investigaciones en neuromarketing de Gerald Zaltman, de Harvard. Esto implica que la elección no depende únicamente del precio o de las características de un producto.

Braulio Martínez Ruiz, director de la licenciatura en Marketing and Data Strategy de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes, explicó que estaedio realidad modificó la relación de las empresas con sus consumidores. En un mercado saturado de publicidad, las marcas buscan generar emociones, experiencias y recuerdos.

Indicó que el cerebro responde primero desde el componente emocional y después desde el racional. Por ello, el color, el aroma, la textura o la historia asociada con un producto pueden incidir en la compra y provocar respuestas distintas en cada persona.

Las empresas aplican este conocimiento al diseñar experiencias de consumo. Martínez Ruiz citó a Coca-Cola como ejemplo de una marca que asocia su producto con reuniones y momentos agradables, no solo con su sabor.

A las emociones se suma el análisis de datos. Las plataformas digitales registran búsquedas, clics y el tiempo que una persona observa un producto, lo que permite dirigir publicidad de acuerdo con sus intereses y hábitos. “El marketing ya es individualizado”, afirmó.

Añadió que los futuros profesionales deben combinar creatividad y conocimiento del comportamiento humano con programación y análisis de datos. No obstante, conocer mejor al consumidor obliga a distinguir entre persuasión y manipulación. Las estrategias, sostuvo, deben motivar la compra sin forzarla, respetar al consumidor y mantener criterios éticos.

En este escenario, las marcas buscan crear una experiencia que permanezca en la memoria del público y las lleve a ser elegidas.