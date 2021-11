Con la disponibilidad de que en enero próximo se abra al 100% las clases presenciales, el presidente de la asociación de instituciones educativas particulares, Héctor Sánchez Espinosa, señaló que no existe garantía de que esto suceda, porque se mantendrá la política de voluntario, y tan sólo en la educación privada el 10% de los estudiantes se mantienen todavía en línea.

Desde el Gobierno del Estado y el Instituto de Educación se ha estado trabajando para preparar mentalmente a los padres de familia y a los estudiantes para regresar al 100% en la modalidad presencial en el salón de clases, y de esta manera se emprenda otra fase en el proceso de enseñanza aprendizaje en este ciclo 2021-2022.

En este momento, el 90% de la comunidad estudiantil acude de modo presencial a los colegios, obviamente de modo escalonado, y precisamente al 10% pendiente es a quien se le hace la invitación a incorporarse de modo formal a esta modalidad.

“El tema aquí continúa siendo que la clase presencial se mantiene como algo voluntario, no obligatorio. Y la decisión para que todos acudan quieran o no deberá provenir de la Secretaría de Educación Pública o del Instituto de Educación de Aguascalientes, y en este momento no han dado esa orden”, sostuvo Héctor Sánchez Espinosa.

En consecuencia, las cosas seguirán exactamente igual, aunque con algunas variantes en el sentido de que un mayor número de estudiantes podrán estar reunidos en el salón de clases, pero se necesita el aviso oficial definitivo para que la comunidad académica se incorpore a sus planteles educativos.

El presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Particulares recalcó que una cantidad importante de los estudiantes que acuden presencialmente a sus salones de clases aceptaron la modalidad de hacerlo sin interrupción durante un trimestre y aquellos que optaron quedarse en línea, así han cumplido con el acuerdo.