Gerardo González Aceves Agencia Reforma

Washington DC, Estados Unidos: El Presidente Donald Trump aseguró ayer que su Administración tiene ventaja para lograr un acuerdo positivo en las actuales conversaciones comerciales que sostiene con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, además de insistir que dicho acuerdo está «muy cerca».

A su salida de la Casa Blanca rumbo a Florida donde participó en un mitin electoral, Trump fue cuestionado por un potencial acuerdo con México, que incluiría reducir los aranceles punitivos de EU a los autos, acero y aluminio.

«Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con México. Será un muy buen acuerdo, yo espero, para ellos. Pero tiene que ser un acuerdo muy bueno para nosotros, pues, de lo contrario, no lo cerraremos», dijo Trump a pregunta directa de reporteros previo a abordar el helicóptero presidencial Marine One.

«Lo mismo ocurre con Canadá. Canadá está trabajando muy duro para lograr un acuerdo con nosotros. Y, aunque me disguste decirlo, tenemos todas las cartas a nuestro favor en ambos casos».

Y levantan aranceles a Canadá

El Presidente de EU, Donald Trump, firmó ayer un decreto para eliminar los aranceles del 50 por ciento sobre algunos productos agrícolas y forestales canadienses.

La medida se produjo después de que la senadora republicana por Maine, Susan Collins -que enfrenta una reñida campaña de reelección- instara a la Casa Blanca a abordar los aranceles sobre los productos que afectan a las empresas y a los agricultores de Maine.