Los partidos políticos y sus candidatos deberán tomar en consideración que los tiempos han cambiado y ahora hay una pandemia que obliga a tomar medidas sanitarias y de prevención de contagios, por lo que las autoridades electorales en conjunto con el sector salud, trabajan en la elaboración de protocolos específicos para mítines y reuniones de proselitismo, y se comenzará a implementar con el registro de los candidatos.

Así lo dio a conocer el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, quien resaltó que para los días de registro de abanderados de las distintas fuerzas políticas, se contará con el apoyo de la Guardia Sanitaria e inclusive de elementos policiacos de la Municipal, para cuidar el orden y que se acaten las medidas obligadas de sanidad.

Esto porque, atrás han quedado aquellos tiempos en que se podía convocar a mítines y multitud de personas para cobijar a sus candidatos, pues ahora las condiciones han cambiado y se deben seguir protocolos específicos, de ahí que se ha previsto que para el registro, se acepte a no más de 30 personas como acompañantes de quienes vayan a contender, de manera que no se permitirán las aglomeraciones.

Hay que tomar en cuenta que el COVID-19 vino a cambiar todos los esquemas y en todos los sectores.

Y es que todavía hasta el último proceso, había quienes organizaban toda una fiesta-mítin fuera y dentro del IEE, tratando de esa manera de medir fuerzas y tener un registro lucidor, generalmente mostrando cuánta gente les brindaba su apoyo, pero esto en adelante no se podrá hacer más, al menos no en esta ocasión.

Se tendrá que ser insistente con los partidos políticos, candidatos y la gente que les apoya, recalcó Landeros Ortiz, en el sentido de que tienen el compromiso de actuar con responsabilidad y deberán acatar las disposiciones, que aprovechen las redes sociales, pues a través de sus transmisiones se podrá promover a los abanderados y sus propuestas.