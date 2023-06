Por: Mtra. Cindy Macías

Actualmente, la era digital y las nuevas tecnologías de la información tienen presencia prácticamente en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.

Las campañas electorales no son la excepción. ¿Se ha puesto usted a reflexionar de cuántas formas y cuál es el alcance de la era digital en este tema? ¿Sabía que un tema eminentemente político puede estar incidiendo en su esfera personal, esté usted o no interesado en él?

Si bien las tecnologías digitales y las redes sociales nos ofrecen nuevas oportunidades para el flujo de la información y la interacción, también conllevan algunos riesgos, que no sólo pueden comprometer la integridad de los procesos electorales, sino que también pueden constituir amenazas para la privacidad de las personas.

Al día de hoy, existe una evidencia abrumadora de que, en procesos electorales recientes, en diferentes países se han puesto en práctica estrategias organizadas, como el uso de algoritmos en internet y las redes sociales, que seleccionan la información que se nos muestra en cada momento. Es decir, cada uno de nosotros, en nuestra existencia digital, percibimos sólo la parte de realidad que los algoritmos quieren que veamos, de acuerdo a nuestro propio “ecosistema personal de información”.

Las redes de bots y los ejércitos de trolls se han convertido en un arma electoral de primer orden, especialmente para llevar a cabo las operaciones más sucias de las campañas: atacar y acosar personalmente a las candidaturas, líderes políticos, activistas o periodistas, difundir desinformación de forma masiva, propagar temores entre la población, fabricar un falso consenso sobre temas de interés general, amplificar mensajes simples y emotivos o hasta boicotear conversaciones.

Un ejemplo claro de esto es el célebre «Ejército de los 50 céntimos» de China, que opera desde el año dos mil diez. Se trata de un ejército de trescientos mil trolls cuya misión es defender al gobierno y atacar a los opositores en las redes sociales, y que, según algunas investigaciones, produce cientos de millones de comentarios cada año.

Recordemos también el caso de la campaña presidencial de dos mil doce en México, donde el entonces candidato y futuro presidente Enrique Peña Nieto contó con un ciberejército de treinta y cinco mil bots y trolls, los célebres «peñabots» que intervinieron masivamente en las redes sociales para amplificar el apoyo a Peña Nieto y atacar a sus contrincantes.

Y en procesos electorales más recientes, los mensajes proselitistas realizados por influencers en periodos de veda electoral.

Pero, además de esto, en los últimos procesos electorales sonó otra gran alarma, ya que se han empezado a utilizar grandes cantidades de datos extraídos de Facebook y otras aplicaciones digitales, con o sin consentimiento de los titulares, para elaborar perfiles psicológicos e ideológicos de los electores y dirigirles mensajes personalizados, a veces abiertamente publicitarios y otras veces camuflados como información o contenidos compartidos por otros usuarios.

Lo que resulta especialmente problemático es que la ciudadanía, en su gran mayoría, desconoce cómo funcionan las técnicas de microsegmentación, desconoce las implicaciones de las cesiones de datos que hace prácticamente cada día y el uso político que se le está dando a su información personal.

Recordemos que los usuarios de plataformas como Facebook, no somos sus clientes, sino su producto.

Ante este escenario, es importante tomar conciencia de la situación actual, tener cuidado con la información que recibimos de forma masiva, así como la que otorgamos, para salvaguardar la integridad de nuestros datos personales en la actual dinámica de la era digital.

También es importante documentarnos correctamente y ejercitar un pensamiento crítico, para discernir la información que recibimos, generar opiniones informadas y tomar las decisiones que más nos convengan.