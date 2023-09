Pareciera que estamos en pleno proceso electoral y, según las leyes, todavía ni siquiera han iniciado las precampañas, pero ya todos los partidos y los actores están volcados en la gran apuesta.

Traigo este término, ya que el presidente dice que «gané la apuesta, no vayan a decir que no sabía de lo que se trataba, lo tienen que reconocer… y se le llama, en el argot de la politiquería, ‘bajarlos’, y los bajaron a todos… Es lamentable, pues fue un asunto copular con el gerente Claudio X. González… se los dije», esto en relación con Xóchil Gálvez, la candidata opositora del frente.

Pero esta no fue la única apuesta; al menos son las siguientes:

Las ansias de Alito Moreno, presidente del PRI, por aceptar que la panista fuera la candidata no eran por su convicción demócrata, ni por abonar al proceso de unidad; al menos tiene tres explicaciones. La primera: ir a un proceso de votación en urna significaría una logística y un gasto para la movilización de sus simpatizantes, algo a lo que ya no están acostumbrados los partidos y menos el PRI. Las oficinas y los aduladores son una zona de confort muy cómoda. Segunda: ir a una disputa entre PRI versus PAN corría el riesgo de ser exhibido, de evidenciar la falta de trabajo organizacional, las divisiones internas y el poco contacto con sus olvidadas bases. Pondrían en evidencia demasiado temprano que el PRI ya no es lo que era y que aportaría menos de lo que se cree a la alianza, y eso costaría, sin duda, el reparto de posiciones y candidaturas. Tercero: sería trabajar para los equipos de Beatriz, la cual le fue útil a Alito, pero como todo producto pragmático hay que desechar sin que se posicione tanto; por lo que utilizó el típico «úsese y deséchese». Es por ello que «bajar» a Beatriz Paredes lo puede vender mejor, y esa apuesta al menos no la perdió Alito Moreno en el PRI.

El caso de Beatriz Paredes, que estaba ante la cooptación de posiciones del grupo de Moreno, al menos con su trayectoria y tablas, se abrió a codazos con su aspiración y, por consiguiente, la pone en un mejor lugar del que estaba. Al menos podrá negociar algunas plurinominales para ella y sus cercanos, y ahí atrincherarse. Por ello, la apuesta de Beatriz no fue tan mala como se cree.

El PRD, echando mano del viejo manual talamantista, vendió a sus aspirantes por unas cuantas monedas; las alharacas que Silvano y Mancera vertieron estaban en el guion, para cotizarse unos centavos más caros con el PAN y Xóchil, pues ya se les comían las ansias de arrimarse a que ese árbol les diera algo de sombra. Por ello, lo más probable es que apostaron centavos y se llevaran morralla de ganancia.

Por supuesto, Xóchil, la cual apostaba por ser candidata a la CDMX, pero que una serie de jugadas fortuitas y que el crupier principal —López Obrador— la sentara en la mesa del salón Rojo del casino, la llevó a comprar una mano para jugar por la grande, la sucesión presidencial. Aún tiene una «pachuca», pero espera que en el cambio de mano pueda mejorar y llevarse más de lo que estaba dispuesta a ganar.

Así veo que están los jugadores y sus apuestas.