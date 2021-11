A un mes de la llegada de la nueva administración capitalina, el regidor Gustavo Granados Corzo procederá a solicitar por escrito ante la Secretaría del Ayuntamiento sobre la situación de las dos Asociaciones Público Privadas (APP) autorizadas en el rubro de las luminarias y el parque fotovoltaico, ya que esta petición se hizo de modo verbal ante el alcalde Leonardo Montañez por parte del Cabildo y no ha respondido.

Desde el proceso de entrega-recepción, el edil dijo que el actual gobierno no tomó en cuenta a los regidores para conocer la situación de los proyectos que se aprobaron en la administración de Tere Jiménez, y en aras de la transparencia y de la rendición de cuentas, la actual Presidencia Municipal debe presentar un informe puntual que de estos proyectos controvertidos y que tienen un pago plurianual.

El Cabildo debe ser responsable y revisar lo que se va a pagar durante los próximos años en esas dos APP, porque implica que varias administraciones municipales deberán destinar recursos para el pago de las luminarias de alumbrado público y del parque fotovoltaico en la comunidad de Jaltomate.

En entrevista con El Heraldo, el regidor Gustavo Granados señaló que a treinta días de iniciada esta administración municipal, los regidores han solicitado de manera verbal en reuniones con el alcalde Leonardo Montañez que reporte sobre la situación financiera del Municipio, y lamentablemente se ha negado a ponerle fecha y darle la instrucción al secretario de Finanzas o a quien proceda.

“Estamos preocupados que se haya comprometido el patrimonio del Municipio de Aguascalientes con proyectos no bien soportados; si así es, se investigará a fondo para revisarlos. Lo que más preocupa es la ausencia de la transparencia por parte de la nueva administración panista para, el órgano máximo del Ayuntamiento, compartir la información necesaria y oportuna para revisar el estatus administrativo y financiero”.

Asimismo, comentó que el Cabildo de Aguascalientes debe cuidar que no haya endeudamientos que pongan en riesgo a este Municipio, “se ha estado declarando que no hay deuda pública, pero recientemente han solicitado una nueva con Banobras, lo cual preocupa por la cantidad de recursos que se estará pagando a causa de las APP y de otros instrumentos”.

De ahí la importancia de que se abra esta información y que se inicie una administración más transparente, puntualizó.