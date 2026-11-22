La reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales representará un proceso de reorganización para las empresas, que deberán revisar sus contratos individuales de trabajo, horarios, controles de asistencia, nóminas y obligaciones de seguridad social, advirtió Edgar Fernando García López, integrante de la Comisión Local de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes.

Explicó que la implementación de esta reforma no solo implicará disminuir las horas de trabajo, sino también realizar modificaciones en la estructura administrativa y operativa de las compañías para adecuarse a las nuevas disposiciones.

Indicó que la transición se realizará de manera paulatina hasta 2030, por lo que las empresas deberán comenzar desde ahora a revisar sus condiciones laborales y determinar cómo organizarán sus actividades para cumplir con los nuevos límites de jornada.

Señaló que entre los aspectos que tendrán que analizarse se encuentran los contratos individuales de trabajo, la distribución de horarios, el número de empleados, las jornadas efectivamente laboradas y los mecanismos de control interno, además de las repercusiones que los ajustes tendrán en el cálculo de las cuotas de seguridad social.

Consideró que el cierre de 2026 representa una oportunidad para que los patrones revisen sus estructuras laborales y financieras, identifiquen posibles inconsistencias y preparen los cambios necesarios antes de que avance la aplicación de la reforma.

Advirtió que, a partir de 2027, los contadores públicos tendrán una mayor responsabilidad en la asesoría a las empresas, debido a que deberán explicar las implicaciones de la reducción de la jornada laboral y ayudar a determinar los ajustes administrativos y económicos correspondientes.

Apuntó que aquellas empresas que no se preparen oportunamente podrían enfrentar mayores dificultades para adaptarse a las nuevas disposiciones, particularmente cuando tengan que modificar sus esquemas de contratación, organización de turnos y administración de personal.