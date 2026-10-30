El Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026 está entrando en su etapa final y algunos equipos de Aguascalientes buscarán avanzar a las grandes finales de este sábado y domingo, para después luchar por el campeonato nacional en sus respectivas categorías.

En lo que respecta a la rama varonil, el mejor equipo de Aguascalientes en la fase regular fue Las 3B, que terminó en tercer lugar general con 344 puntos dentro de la categoría AA, por lo que avanzó de manera directa a las semifinales. Sin embargo, ayer este equipo quedó eliminado al sumar solo 236 puntos, con lo que se ubicó en el cuarto lugar provisional de esta fase, cuando todavía faltaban varios equipos por competir.

Como a la final solo avanzan los tres primeros lugares, Las 3B quedó descartado de la competencia. No obstante, este viernes participará el equipo de El Herradero AGS, que terminó en séptimo lugar de la fase regular con 320 puntos. Su presentación está programada para hoy a las 12:00 horas, con la esperanza de ubicarse entre los tres mejores equipos y conseguir su pase a la gran final del domingo 1 de noviembre, en San Luis Potosí.

En cuanto a la rama femenil, la Escaramuza Sanmarqueña tomó el liderato de la fase de semifinales al sumar 327 puntos, por lo que tiene amplias posibilidades de ubicarse entre las cinco mejores que avanzarán a la gran final. Sin embargo, todavía falta la participación de varias de las 18 escaramuzas que competirán en esta fase, entre ellas otros equipos de Aguascalientes, como Palomas y Charra Taiyari.