Al continuar con la aplicación de la vacuna contra COVID-19, cientos de jóvenes de 18 a 29 años de edad, así como rezagados, acudieron en buena cantidad a los puntos de vacunación habilitados por la Secretaría de Bienestar. A pesar de que las filas no se veían tan nutridas, al final se lograron aplicar más de 20 mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

En un recorrido realizado por el Foro de las Estrellas, logramos conocer la asistencia de las personas jóvenes que no dejaron pasar la oportunidad de recibir su segunda dosis, quedando de esa manera mayormente protegidos de padecer COVID y agravar en todo caso su salud. La fila para acceder al punto de vacunación fluyó rápido, por lo que en poco más de una hora la mayoría de las personas lograban abandonar el recinto ya con su esquema completo.

VAN PARA ATRÁS. Lamentablemente, y a pesar de los múltiples llamados de parte de las autoridades para que las personas llevaran impreso su expediente de vacunación, numerosos asistentes no llevaban los documentos en forma, lo que ocasionaba que tuvieran que retirarse de la fila hasta acudir nuevamente ahora con papel en mano.

ES DE SABIOS CORREGIR. Juan, un joven de 23 años de edad que acudió a vacunarse ayer, reconoció que en un principio no sentía necesario el aplicarse la vacuna. Sin embargo, luego de que sus padres enfermaran de COVID a tal grado que requirieron hospitalización, cambió de parecer logrando finalmente completar su esquema de vacunación. “Pensé que no me tocaría experimentar algo así, pero al ver a mis papás en esas condiciones cambié de opinión para mi bien y también para ellos”, confesó.

MAÑANA SIGUEN. Las jornadas de vacunación continuarán este lunes para el mismo sector de la población que recibieron su primera dosis el pasado 5 de agosto. Lo anterior con un horario de las 08:00 a las 17:00 horas.