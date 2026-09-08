Rolando Herrera Agencia Reforma

Washington DC, Estados Unidos: Trump publicó 62 veces en Truth Social, incluidas imágenes hechas con IA, y desató cuestionamientos sobre su capacidad para gobernar.

El Mandatario publicó distintas imágenes generadas con inteligencia artificial que lo mostraban lanzando una guerra nuclear contra la Tierra desde el espacio, o frente a un ejército de robots con leyendas como «provócales pesadillas» y «nunca volverán a dormir», o bien reunido en la Oficina Oval con George Washington.

En otras imágenes que compartió se veía al Ejército de EU atacando el centro petrolero iraní de la isla de Kharg, y un video en el que cambia el nombre del estado de Nuevo México a «Nueva América».

Ante la ráfaga de mensajes, usuarios de redes sociales y algunos congresistas señalaron la urgencia de invocar la Enmienda 25 que permite destituir a un Presidente si está «incapacitado para ejercer las facultades y los deberes de su cargo».

«Trump está perdiendo totalmente el juicio. La Enmienda 25, ya», escribió la cuenta Republican Against Trump.

Otros consideraron la actividad del Presidente durante el fin de semana largo por el Día del Trabajo como un distractor ante el bajo índice de aprobación que tiene derivado de los altos precios por la guerra en Irán.

EL DOMINGO

Trump realizó 62 publicaciones empezando a las 9:10 y concluyendo a las 22:24 horas.

9:10 – «El desequilibrio del dólar canadiense frente al de Estados Unidos es inaceptable».

11:54 – Imagen de IA de Robert De Niro sosteniendo una camiseta con «Trump es mi Presidente»

13:47 – Imagen de IA de él y George Washington montando caballos

13:47 – Imagen de IA de él reuniéndose con George Washington en la Casa Blanca

13:47 – Imagen de IA de él renombrando el Lago Ontario

13:48 – Sugiere renombrar Nuevo México como «Nueva América»

13:49 – Publica imagen de él en McDonald’s

13:56 – Publica foto de la Luna diciendo «La Luna Es Nuestra»

13:57 – Imagen de IA de su cara en Irán

14:40 – Imagen de IA del Titanic hundiéndose etiquetada «Dumocratic Party»

14:40 – Imagen de IA de él como Hulk Hogan

14:41 – Afirma que será recordado como el «Presidente más grande de todos los tiempos»

14:41 – Publica imagen rara de IA de él caminando con robots con el pie «ELLOS NUNCA VOLVERÁN A DORMIR»

14:56 – Publica imagen de IA de EU volando la isla Kharg

15:04 – Otra imagen de IA de él con robots militares

15:17 – Publica imagen de IA de él operando en la Bolsa

15:26 – Publica imagen de IA de él como miembro de la Fuerza Espacial lanzando bombas sobre países

15:43 – Publica foto de él en un camión de basura

22:24 – «Uno de los mejores fiscales generales del país es James Uthmeier, del gran estado de Florida».