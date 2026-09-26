Lanzó la piedra y no escondió la mano: fue detenido

Una mujer de 34 años resultó lesionada en el rostro luego de que presuntamente un joven le arrojara una piedra durante un incidente registrado en calles del fraccionamiento Villas del Puertecito.

Policías municipales circulaban sobre la calle Puerto de Ensenada como parte de sus labores de vigilancia cuando observaron a una mujer que les hacía señas para pedir ayuda. Al detenerse, los oficiales advirtieron que presentaba una lesión en la mejilla izquierda.

La afectada, identificada como Rosa, señaló a un hombre que todavía se encontraba en las inmediaciones y aseguró que momentos antes le había lanzado una piedra directamente al rostro, provocándole la herida.

La mujer manifestó su intención de proceder legalmente y solicitó la detención del señalado, por lo que los uniformados arrestaron a Óscar “N”, de 21 años.

El joven fue informado del motivo de su detención y posteriormente trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.